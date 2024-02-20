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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث عند تناول التمر يوميا

التمر
التمر

يحصل الإنسان على فوائد عديدة عند تناول التمر يوميا أهمها الوقاية من أخطر الأمراض مثل السرطان والأنيميا بالإضافة إلى رفع المناعة .

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ويحتوى التمر على تشكيلة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم مثل الصوديوم والبوتاسيوم والبروتين، ووفقا لما جاء فى موقع “ فارمسي ” نرصد لكم أهم فائد تناول التمر يوميا 

تناول التمر يوميا يساعد على حركات الأمعاء الصحية  

يتميز التمر بالتركيز العالي لمضادات الأكسدة
 

تناول التمر يوميا يحسن وظائف المخ 

تناول التمر يوميا يسهل العمل الطبيعي
 

تناول التمر يوميا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

الوقاية من الالتهابات الميكروبية من أهم فوائد تناول التمر يوميا

تناول التمر يوميا  يساعد في مكافحة مرض السكري 

تناول التمر يوميا  يعمل كعامل مضاد للالتهابات

التمر يمكن أن يحمي الكليتين من عدة مشاكل

يحسن الخصوبة بين الذكور
التمر  يعزز صحة العظام 
 يضيف قوة إلى جهازك العصبي

التمر  يحسن بشرتك
 يقلل من معدل تساقط الشعر 

يساعد في التعامل مع آثار الكحول

التمر غني بالفيتامينات

يقلل من فرصة الإصابة بالعشى الليلي 

يساعد في علاج فقر الدم

تنبيه: فوائد تناول التمر يوميا يحصل عليها جميع الأشخاص ولكن هذا لاينطبق على مرضى السكر والنساء الحوامل خاصة فى الأشهر الأولى وجميع الفئات الممنوعة من تناول التمر لأسباب صحية.

العشا الليلي
العشا الليلي
التمر الاصابة بالسرطان تساقط الشعر علاج فقر الدم فوائد تناول التمر

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