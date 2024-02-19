ما ينفعش تهمله.. الأرق يصيبك بـ 9 مشاكل خطيرة

يهمل عدد كبير من الأشخاص علاج مشكلة الأرق ويتأقلمون معها، ولكن مالايعلمه كثيرون أن الحرمان من النوم ليلا له آثار مدمرة على الصحة ويضعف المناعة.



أحد المخاوف الرئيسية المتعلقة بإهمال علاج الأرق هو النعاس أثناء النهار، والذي قد يكون خطيرًا إذا كنت تقود السيارة أو تقوم بمهام أخرى تتطلب منك أن تكون يقظًا ومنتبهًا.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” فإن الحرمان من النوم الناتج عن الأرق يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بحالات معينة:

الأرق من أهم أسباب الاكتئاب .

يتسبب الأرق فى زيادة القلق .

ارتفاع ضغط الدم .

نوبة قلبية .

سكتة دماغية .

توقف التنفس أثناء النوم .

داء السكري من النوع 2 .

سمنة .

حالات الذهان .