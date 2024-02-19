عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما ينفعش تهمله.. الأرق يصيبك بـ 9 مشاكل خطيرة

الارق
الارق

يهمل عدد كبير من الأشخاص علاج مشكلة الأرق ويتأقلمون معها، ولكن مالايعلمه كثيرون أن الحرمان من النوم ليلا له آثار مدمرة على الصحة ويضعف المناعة. 
 

انتبه.. الكرش علامة على نوع سرطان خطير

البن عدى اللحمة.. أرخص بديل للقهوة لزيادة التركيز

أحد المخاوف الرئيسية المتعلقة بإهمال علاج الأرق هو النعاس أثناء النهار، والذي قد يكون خطيرًا إذا كنت تقود السيارة أو تقوم بمهام أخرى تتطلب منك أن تكون يقظًا ومنتبهًا.

ووفقا لما جاء فى موقع “ كيلافند كلينك” فإن الحرمان من النوم الناتج عن الأرق يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بحالات معينة:

الأرق من أهم أسباب الاكتئاب .
يتسبب الأرق فى زيادة القلق .
ارتفاع ضغط الدم  .
نوبة قلبية .
سكتة دماغية .
توقف التنفس أثناء النوم .
داء السكري من النوع 2 .
سمنة .

حالات الذهان .

الأرق الحرمان من النوم التنفس أثناء النوم السكري من النوع 2 توقف التنفس أثناء النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

موضوعات متعلقة

لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

طريقة عمل الملوخية الخضراء بالفراخ

خد بالك.. علامات تكشف البطاطس الفاسدة فى الأسواق

أفضل بدائل القهوة بنفس التأثير والفوائد

اكتشاف طريقة تحمي من أضرار الصوت العالى على أذاننا

أضرار استعمال الموبايل يوميا.. مخاطر خفية تهدد صحتك وحياتك

بعد ارتفاع أسعار البن.. كيف تتعافى من إدمان الكافيين

يحدث مع الأطفال والكبار.. طرق علاج سيلان اللعاب أثناء النوم

ترشيحاتنا

«بتلطم علي وشها»| حركات شيرين عبدالوهاب بحفل الأوبرا تثير الجدل.. هل حسام حبيب السبب؟

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟

الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

وحش الفئة المتوسطة.. أقوى موبايل شاومي للشباب بإمكانات جبارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ