عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الملوخية الخضراء بالفراخ

الملوخية
الملوخية

تعد الملوخية الخضراء من أشهى الأكلات المصرية وتمتلك شعبية كبيرة ولكن بعض الفتيات الصغيرات والنساء حديثات السن لايعرفن طريقة تحضيرها.

نعرض طريقة عمل الملوخية الخضراء بالفراخ  من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

البن عدى اللحمة.. أرخص بديل للقهوة لزيادة التركيز

وصل 900 جنيه.. كيف تعرف البن المغشوش من الأصلي



مقادير الملوخية الخضراء:
ملوخية خضراء
ثوم مفروم
كزبرة جافة ناعمة
سمنه مرقة
دجاج
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل الملوخية  الخضراء بالفراخ :

* اسلقى الفراخ فى حلة على النار ثم ضعي جزء من الشوربة فى حلة صغيرة وشوحى الفراخ.

*اتركي الملوخية المجمدة فى وعاء به ماء دافئ ثم أضيفيها فى الشوربة وقلبى جيدا. 
* شوحى الثوم فى السمنة على النار مع الكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود.
* أضيفى طشة الثوم على الملوخية  الخضراء وقلبى وقدميها مع الفراخ .

الملوخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

موضوعات متعلقة

أفضل بدائل القهوة بنفس التأثير والفوائد

اكتشاف طريقة تحمي من أضرار الصوت العالى على أذاننا

أضرار استعمال الموبايل يوميا.. مخاطر خفية تهدد صحتك وحياتك

بعد ارتفاع أسعار البن.. كيف تتعافى من إدمان الكافيين

يحدث مع الأطفال والكبار.. طرق علاج سيلان اللعاب أثناء النوم

غير الشعر .. أهم 3 فوائد لاستخدام زيت الخروع

العلاج المناعي كلمة السر في الشفاء من السرطان

طعمها حكاية.. طريقة عمل سلطة خضراء بدون طماطم

ترشيحاتنا

الأولى منذ 15 سنة.. لميس الحديدي تعلق على زيارة الخطيب إلى الزمالك

الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة

انتهى موسمه مع الأهلي.. هل تجددت إصابة نجم الفريق بالرباط الصليبي؟.. اعرف مدة غيابه

وحش الفئة المتوسطة.. أقوى موبايل شاومي للشباب بإمكانات جبارة

روسيا تكشف عن دولة في أمريكا اللاتينية تريد دخول البريكس كـ«شريك»

الرياضة تنافس شريف.. متحدث الزمالك يكشف تفاصيل زيارة مجلس إدارة الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ