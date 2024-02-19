تعد الملوخية الخضراء من أشهى الأكلات المصرية وتمتلك شعبية كبيرة ولكن بعض الفتيات الصغيرات والنساء حديثات السن لايعرفن طريقة تحضيرها.

نعرض طريقة عمل الملوخية الخضراء بالفراخ من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.





مقادير الملوخية الخضراء:

ملوخية خضراء

ثوم مفروم

كزبرة جافة ناعمة

سمنه مرقة

دجاج

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الملوخية الخضراء بالفراخ :

* اسلقى الفراخ فى حلة على النار ثم ضعي جزء من الشوربة فى حلة صغيرة وشوحى الفراخ.

*اتركي الملوخية المجمدة فى وعاء به ماء دافئ ثم أضيفيها فى الشوربة وقلبى جيدا.

* شوحى الثوم فى السمنة على النار مع الكزبرة الجافة والملح والفلفل الأسود.

* أضيفى طشة الثوم على الملوخية الخضراء وقلبى وقدميها مع الفراخ .