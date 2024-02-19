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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحميك من أمراض القلب.. تناول هذا الخضار يوميا لصحتك

القلب
القلب

تعد أمراض القلب من أكبر مسببات الوفاة فى العالم لذا من المهم معرفة طرق الوقاية التى تساعد فى تجنب الإصابة به ، وتأتى الأطعمة الصحية فى مقدمة هذه الطرق.

ووفقا لما جاء فى موقع “ eatingwell”  فإن من أكثر الأطعمة التى تساعد فى الوقاية من الأمراض وتحسن الصحة العامة هى البصل خاصة عندما يتم تناوله يوميا.

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تناول البصل المنتظم يدعم صحة القلب، حيث يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وخاصة الكيرسيتين، الذي قد يكون له تأثيرات خافضة للضغط بالإضافة إلى ذلك، ثبت أن الكيرسيتين يساعد في تقليل الدهون الثلاثية وتقليل مستويات الكوليسترول مما يحمى القلب من مشاكل عديدة 

 تشير الأدلة إلى أن تناول البصل لا يمكن أن يكون مفيدًا فقط في الوقاية من دسليبيدميا وارتفاع ضغط الدم وعلاجهما، ولكنه قد يساعد في النهاية في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 

البصل مفيد لدعم صحة العين الجيدة، فهي غنية بالكبريت، وهو أمر مهم لإنتاج الجلوتاثيون، أحد أقوى مضادات الأكسدة في الجسم، وهو مضاد قوى للأكسدة وضروري لصحة العينين، مما يساعد على منع الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين والزرق.

فإن دمج البصل في نظامك الغذائي يمكن أن يدعم ويحافظ على صحة العين الجيدة بجانب الحفاظ على صحة القلب.

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