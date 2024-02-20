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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سقوط هواتف آيفون في المياه.. أبل تصدر تحذيرا بشأن هذا الأمر

أبل تصدر تحذيرًا
أبل تصدر تحذيرًا بشأن هذا الأمر

ماذا ستفعل إذا سقط هاتفك الآيفون فجأة في المياه ؟. يعد هذا السؤال شائعاً، ولكن هناك إجابة أكثر شيوعًا وهي وضع الهاتف في إناء مليء بالأرز لامتصاص المياه الموجودة  داخل الهاتف، إلا أن هذا الأمر يعد من أخطر الأمور الشائعة التي يقوم بها المستخدمون. 

  

وتحذر شركة آبل من هذه العادة المنتشرة على نطاق واسع، مؤكدة أن ضررها قد يكون أكثر من نفعها.

 

وفقًا لشركة أبل ، يكمن الخطر في محاولة شحن الهاتف بينما تظل الرطوبة موجودة داخل موصلات Lightning أو USB-C، وفي مثل هذه السيناريوهات، قد تتآكل السنون الموجودة على الموصل أو الكابل. 

 

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف دائم أو مشكلات في الاتصال بهاتف آيفون أو ملحقاته، وبالتالي تنصح الشركة بشدة بعدم شحن الجهاز حتى يجف تمامًا. 

 

وترفض الشركة تمامًا علاج مشكلة بلل هواتف آيفون من خلال وعاء الأرز باعتباره قد يكون ضارًا، وتحذر من أن جزيئات الأرز قد تتسلل إلى المكونات الداخلية المعقدة للهاتف مما يؤدي إلى تفاقم الضرر. 

 

كما رفضت الشركة أيضًا استخدام مجففات الشعر أو الهواء المضغوط لحل مشكلة هواتف آيفون، وبدلا من ذلك، تقترح الشركة نهجا أكثر لطفا، وهذا يعني النقر بخفة على الهاتف لطرد السائل الزائد، ثم ترك الهاتف ليجف في الهواء في منطقة جيدة التهوية. 

 

وتنصح أبل بأنه يجب عليك التحلي بالصبر عندما يتعلق الأمر بهذه الأساليب، حيث قد تمتد عملية التجفيف لمدة تصل إلى يومين، حيث سيضمن ذلك تبخرًا شاملاً للرطوبة.

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