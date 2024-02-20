قررنا نفرح الناس قبل شهر رمضان.. تعالوا نشوف عملنا إيه

تشهد شوارع وميادين القاهرة لحظات من الفرح والبهجة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ المظاهر الاحتفالية بالظهور، وتتدلى الزينة والفوانيس بأنوارهم وألوانها الزاهية والمختلفة في كل ركن من أركان المدينة ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، .

و لأن رمضان شهر الصيام و شهر الخير و البركة و لمه العيلة و كل الاجواء الجميلة رصدت كاميرا صدي البلد تقرير مفاجأة للناس و اهدايهم مدليات بشخصيات رمضان الجميلة بوجي و طمطم و عم شكشك و ظاظا و جرجير و غيرهم كثير من الشخصيات و كانوا سعداء جدا الناس بهذه الهدايا و قاموا بتهنئة الشعب المصري و العربي بمناسبة حلول شهر رمضان.