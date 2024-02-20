عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات لطهي أجنحة الدجاج

أجنحة الدجاج المقرمشة
أجنحة الدجاج المقرمشة

هناك العديد من الوصفات الممتعة واللذيذة لطهي أجنحة الدجاج، وإليك بعض الأفكار التي يمكنك تجربتها:

أجنحة الدجاج المقرمشة

 أجنحة الدجاج

قم بتتبيل أجنحة الدجاج بمزيج من التوابل المفضلة لديك، مثل البابريكا والثوم المسحوق والملح والفلفل.

اغمس أجنحة الدجاج في بيض مخفوق ثم اغمسها في قشور الخبز المطحونة أو البقسماط.

سخن الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة، ثم قم بقلي أجنحة الدجاج حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

قم بتصفية أجنحة الدجاج على ورق مطبخ لإزالة الزيت الزائد، ثم قدمها ساخنة مع صلصة الباربيكيو أو الرانش.

أجنحة الدجاج الحارة

 أجنحة الدجاج


قم بتتبيل أجنحة الدجاج بمزيج من الفلفل الحار، مثل مسحوق الفلفل الحار وصلصة الفلفل الحار والبابريكا والملح.

ضع أجنحة الدجاج في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت، ثم اشويها في الفرن عند درجة حرارة عالية حتى تنضج تمامًا وتصبح قرمشة.

قدم أجنحة الدجاج الحارة مع البقدونس المفروم وشرائح الليمون للتزيين.
أجنحة الدجاج بصلصة العسل والصويا

 أجنحة الدجاج


قم بتتبيل أجنحة الدجاج بمزيج من صلصة الصويا وعسل النحل وزيت السمسم والزنجبيل المبشور والثوم المفروم.

ضع أجنحة الدجاج في صينية فرن مدهونة واشويها في الفرن عند درجة حرارة متوسطة حتى تنضج تمامًا وتصبح لامعة.

قم بتقديم أجنحة الدجاج بصلصة العسل والصويا مع الأرز المطهو والخضراوات المشوية.

أجنحة الدجاج المشوية بالباربيكيو

 أجنحة الدجاج


قم بتتبيل أجنحة الدجاج بصلصة الباربيكيو والثوم المفروم وعصير الليمون والملح والفلفل.

سخن الشواية على نار متوسطة إلى عالية، ثم ضع أجنحة الدجاج على الشواية واشويها لمدة 10-15 دقيقة على كل جانب حتى تنضج تمامًا وتصبح لامعة ومشوية.

قبل تقديم أجنحة الدجاج المشوية بالباربيكيو، قم بتغطيتها بصلصة الباربيكيو الإضافية وقدمها ساخنة.

أجنحة الدجاج المغلية

 أجنحة الدجاج


ضع أجنحة الدجاج في وعاء كبير وأضف الماء والبصل والثوم والتوابل المفضلة لديك، مثل الهيل والقرفة والفلفل الأسود والملح.

قم بتغطية الوعاء واتركه يغلي على نار متوسطة لمدة 30-40 دقيقة حتى تنضج أجنحة الدجاج تمامًا وتصبح لينة وشهية.
قم بتصفية أجنحة الدجاج واحتفظ بالمرق، ثم قدم أجنحة الدجاج المغلية مع الأرز أو الشعيرية والخضروات المسلوقة.

هذه بعض الأفكار لطهي أجنحة الدجاج.

يمكنك تجربة وصفات مختلفة وتعديلها وفقًا لذوقك الشخصي وتفضيلاتك. 

استمتع بتحضير وتناول وجبتك!

الدجاج اجنحة الدجاج أجنحة الدجاج المقرمشة أجنحة الدجاج المغلية صلصة الباربيكيو ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

وفاة والدة زوجة الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

موضوعات متعلقة

سورة الواقعة مفتاح الفرج والرزق.. اقرأها بهذه الطريقة وسترى العجائب

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

من المطبخ العراقي.. طريقة عمل صالونة الدجاج

وجبة غذائية سريعة.. طريقة عمل الباستا بالدجاج والكريمة

وصفة جديدة.. طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمش بطعم الجبن الشيدر

أكلة الجمعة.. طريقة عمل صفيحة الدجاج والجبنة

بمذاق شهي ولذيذ.. طريقة عمل سلطة البطاطس بتتبيلة مميزة

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ بطعم مميز

ترشيحاتنا

قتـ.لة المسئول العسكري اليمني يمثلون الجريمة وسط حراسة مشددة

بقيادة إسماعيل هنية.. وفد من حماس يصل مصر لإجراء مباحثات حول العدوان الإسرائيلي على غزة

ممثل جنوب أفريقيا: لا بد أن يُحاسب المسئولون عن الأحداث في غزة عالمياً

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

جنوب أفريقيا: إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري وإبادة للشعب الفلسطيني

60% من الإسرائيليين يؤيدون اندلاع احتجاجات ضد نتنياهو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات لطهي أجنحة الدجاج

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ