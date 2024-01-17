من المطبخ العراقي.. طريقة عمل صالونة الدجاج

تعتبر طريقة عمل صالونة الدجاج هي من الأكلات العراقية، وتعتمد الصالونة بشكل أساسي على الخضار والمرق، والدجاج، وهي من الوصفات الشهية واللذيذة.

وقدم الشيف سنان، طريقة عمل صالونة الدجاج، وهي من وصفات المطبخ العراقي، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي شخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل صالونة الدجاج

طريقة عمل صالونة الدجاج

مقادير طريقة عمل صالونة الدجاج :

2 أفخاذ دجاج، مقطعة

2 حبة بطاطس، مقطعة

2 حبة طماطم، مقطعة

2 حبة بصل، مقطعة

1 حبة جزر، مقطعة

2 فص ثوم، مفروم

2 حبة لومي مجفف، حسب الرغبة

2 حبة هيل

معجون طماطم، حسب الرغبة

رشة ملح

رشة كزبرة مطحونة

رشة زنجبيل

طريقة عمل صالونة الدجاج :

_ في قدر على النار، نسخن القليل من زيت الزيتون.

_ نقلّي البصل وقلّبيه حتى يتحول للون الذهبي.

_ يضاف الثوم، ونقلّب المزيج حتى يذبل الثوم ويتحول لونه إلى اللون الذهبي.

_ تضاف البطاطس والجزر ونقلب المزيج جيداً.

_ نسخن المزيج على النار مع التحريك حتى يصبح الخضار نصف ناضج.

_ يضاف الدجاج، رشة ملح، رشة فلفل أسود، رشة كزبرة مطحونة، رشة زنجبيل وحبتي الهيل. ونقلب المزيج جيداً.

_ نترك القدر على النار حتى ينضج الدجاج.

_ يضاف اللومي والطماطم ثم نستمر في التحريك.

_ يضاف معجون الطماطم ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات جيداً.

_ يضاف الماء تدريجياً مع التحريك، مع مراعاة أن تكون الصلصة ثخينة القوام.

_ نترك القدر على النار، لمدة 25 دقيقة حتى تنضج صالونة الدجاج تماماً.