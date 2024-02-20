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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لافروف: نسعى لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل لاتفاق

لافروف
لافروف

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال " نسعى لمساعدة الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل لاتفاق".

وحذرت الأمم المتحدة من أن النقص المقلق في الغذاء وتفاقم سوء التغذية وانتشار الأمراض يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في وفيات الأطفال في غزة.

بعد مرور 20 أسبوعاً على الحرب التي شنتها إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة، حذرت وكالات الأمم المتحدة من أن الغذاء والمياه الصالحة للشرب أصبحت 'نادرة بشكل لا يصدق' في الأراضي الفلسطينية، وأضافت أن جميع الأطفال الصغار تقريباً يعانون من أمراض معدية.

وقال تيد شيبان، نائب مدير العمل الإنساني في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن 'قطاع غزة يستعد ليشهد انفجارا في وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها، الأمر الذي من شأنه أن يضاعف المستوى الذي لا يطاق بالفعل لوفيات الأطفال في غزة'.

ويصاب ما لا يقل عن 90% من الأطفال دون سن الخامسة في غزة بواحد أو أكثر من الأمراض المعدية، وفقاً لتقييم مشترك أجرته وكالات الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والغذاء والصحة.

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