عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: مبادرة "تحالف وتنمية" ستحقق طفرة بالأقاليم وتدعم رؤية "مصر 2030"

صدى البلد

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، أهمية مبادرة (تحالف وتنمية) في تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية.
وأشار الوزير - في بيان أصدره اليوم /الثلاثاء/ - إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة؛ ضمن رؤية مصر 2030، ورؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وذلك من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي في بناء المجتمع، وتضافر رسائله الأربع (التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، ريادة الأعمال)، بهدف أن تكون وسيلة للتنمية الشاملة المستدامة.


وأوضح أن (تحالف وتنمية) هي مبادرة رئاسية، وتحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، وقد خصصت الوزارة مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة. وقال إن كلمة تحالف وتنمية اختصارا لما يتضمنه من تحالفات على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي والصناعة، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تنفيذ المبادرة من خلال التحالفات الإقليمية السبعة التى أعلنت الوزارة عن تشكيلها عقب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي التي ارتكزت على 3 محاور: استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر.
وأضاف أن المبادرة بدأت بإنشاء لجنة من الحكماء للتخطيط، ضمت جميع المنظومات الأخرى بجانب الجامعات الحكومية. 
وأوضح وزير التعليم العالي أن أهداف المبادرة تقوم على عدد من المحاور، من بينها تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، ودور هذه التحالفات في بناء التنمية الشاملة، والخروج بخطط تنمية نابعة من الإقليم، بدراسات أجريت على أسس علمية، يمكن للحكومة تطبيقها ودمجها بخطط التنمية المستدامة.


ولفت إلى أن عمل المبادرة سيشمل توجيه جزء من الدعم المالي في التعليم والبحث العلمي لدعم فكرة التحالفات للتكامل على أكثر من مستوى، والمشاركة في بناء دوائر بحثية متكاملة قادرة على خلق اقتصاد المعرفة .


وأكد أن مبادرة (تحالف وتنمية) ستسهم فى تمويل المشروعات البحثية المفيدة لمسارات التنمية بأرقام ومبالغ غير مسبوقة، كما ستسهم فى تفعيل قانون حوافز الابتكار، وأخذ المبادرة لتوطين الصناعة وتعزيز الابتكار بإنشاء شركات بحثية تساهم فى تحقيق التنمية المنشودة.
ولفت إلى أنه منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030 مارس الماضي فقد حققت العديد من إنجازاتها وأهدافها وفقًا لمبادئها السبعة، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، بما يدعم تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوي يُسهم في تطوير المؤسسات التعليمية.


ونوه الى أنه تم توقيع 6 تحالفات حتى الآن، وهي (الإقليم الشمالي، إقليم وسط الصعيد، إقليم جنوب الصعيد، إقليم الدلتا، وإقليم القناة وسيناء، إقليم شمال الصعيد)، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد توقيع تحالف إقليم القاهرة الكبرى، وهو آخر التحالفات لتكتمل التحالفات السبع للأقاليم الجغرافية.
وأكد عاشور أنه بعد اكتمال تشكيل التحالفات السبعة، سيتم بعد ذلك تشكيل المجلس التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لوضع خطط عمل التحالفات، ويضم المجلس ممثلي هذه التحالفات.
وسلط الضوء على أهمية هذه التحالفات في تحقيق التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية والزراعية والإنتاجية، وتوظيف البحث العلمي لخدمة الصناعة، ومواجهة التحديات المختلفة التي يواجهها كل إقليم جغرافي؛ بما يعود بالنفع على تطوير المناهج الدراسية والبرامج والتخصصات البينية.


وأشار إلى نموذج نجاح مصرى لفكرة التحالفات والشركات البحثية المنبثقة عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وهو الإعلان عن ابتكار سيارة كهربائية مصرية بإنتاج محلى، وذلك بتعاون وثيق بين الجامعات والقطاعات الصناعية، مؤكدًا أن السوق المصرى سيشهد قريبًا طرح تلك السيارة لتكون علامة على إمكانية مساهمة الجامعات فى خدمة الصناعة والارتقاء بها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

وفاة والدة زوجة الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء الفلسطيني: على العالم أن يمنع إسرائيل من اجتياح رفح

عليك تناولها.. 9 أطعمة تحارب السرطان

الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد العقوبات على روسيا حتى 2025

ليلة النصف من شعبان.. أفضل دعاء فيها وماذا قال العلماء عنها

"الوزراء": العمل المستقل عبر الإنترنت (Gig Work) يشكل جزءًا متناميًا من سوق العمل

%25 من سكان العالم يزورون مصر.. بريكس تفتح خزائن الخير للسياحة| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ