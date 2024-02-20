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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنباء عن قت.لى وجرحى

سقوط جنود من جيش الاحتلال في كمين للمقاومة الفلسطينية بغزة.. ماذا حدث؟

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال

ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن عددا من جنود جيش الاحتلال وقعوا في كمين محكم في خان يونس بعد استهداف منزل كانوا يتحصنون فيه بقذيفة آر بي جي من قبل المقاومة الفلسطينية.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن عملية إنقاذ الجنود الإسرائيليين من الكمين في خان يونس كانت صعبة لكن زعمت القناة أنها انتهت بنجاتهم.

و أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات إجلاء عسكرية إسرائيلية هبطت في غزة لنقل قتلى وجرحى من جيش الاحتلال في منطقة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

يأتي ذلك فيما ذكر الجيش الإسرائيلي المحتل انه يواصل الاشتباك مع المقاومة الفلسطينية في جنوب ووسط قطاع غزة.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي  شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة وشن الاحتلال غارة جوية في منطقة الصبرة.

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