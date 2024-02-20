جنوب أفريقيا: إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري وإبادة للشعب الفلسطيني

تواصل محكمة العدل الدولية عقد جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي كلمته، قال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن احتلال إسرائيل لفلسطين غير شرعي ويعد جريمة فصل عنصري، لافتا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تسببت في مقتل 30 ألف فلسطيني خلال 4 أشهر.

وأشار الفريق القانوني لجنوب إفريقيا في مرافعته، إلى أنه لا يمكن غض الطرف عن أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وأضاف أنه تم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للبحث في إمكانية حصول إبادة بحق الفلسطينيين، كما النظر في قانونية الاحتلال هي القضية الأساسية المطروحة اليوم أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي الإنساني، ويجب وضع حد لممارساته والسياسات التمييزية والعنصرية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين التي تستمر منذ سنوات طويلة.

وأشار إلى أن تقارير حقوق الإنسان تؤكد أن إسرائيل تؤمن خدمات للمستوطنين فقط ما يعد فصلا عنصريا، لذلك لابد من المحاسبة والإنهاء الفوري لأنشطة الفصل العنصري وانتهاكات القانون الدولي.

وشدد الفريق على أن جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل والمستوطنات يعتبر انتهاك للقانون الدولي، كما أن إسرائيل تمارس نظام الفصل العنصري والتفرقة لبسط سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.

ولفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لحملات تعنيف إسرائيلي داخل قراهم ومدنهم، لذلك يجب تفكيك كل المستوطنات الإسرائيلية والعمل على تنفيذ حل الدولتين لحل القضية.