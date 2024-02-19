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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محكمة العدل الدولية.. أحمد موسى ينفعل على الهواء ويفقد أعصابه

احمد موسى
احمد موسى

تناول الإعلامي أحمد موسى، موضوع مرافعة مصر يوم الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية؛ حول ما يحدث من انتهاكات من إسرائيل في غزة من قبل جيش الاحتلال.

وخلال الفقرة قال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر البلد الوحيد التي لها حدود مع فلسطين، معلقا: مصر أول بلد أقامت السلام مع إسرائيل بعد حرب 1973، متابعا أن هذه المرافعة المصرية بمحكمة العدل هي الثانية بعد وقوف مصر أمام إسرائيل بشأن النزاع على طابا؛ وستكون المحاكمة لكشف جرائم الاحتلال غير الشرعي.

وعلق أحمد موسى: النظام الصهيوني النازي يرتكب جرائم إبادة، نازية جديدة تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، وحان الوقت للاعتراف الدولي بدولة فلسطينية، ولا يمكن أن تظل تل أبيب فوق المحاكم والقانون بداعي حصانتها من أمريكا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن إسرائيل تم زرعها في الشرق الأوسط حتى لا تستقر المنطقة، منوها أن إسرائيل كيان مجرم ، متسائلا: من يحمي جيش الاحتلال؟.. لا أحد سوى أمريكا التي تمنح تل أبيب حق تشريد 2 مليون فلسطيني ومنع اللاجئين من العودة لأرضهم.

واستكمل أحمد موسى: نتنياهو يصرح بأنه لن يعترف بدولة فلسطين، وهذا يعني أنه لن يكون هناك أمن لإسرائيل إلا بدولة فلسطينية ذات سيادة، عاوز شعب بتقتله وتغتصب أرضه وترتكب في حقه جرائم إبادة يفضل ساكت وصامت، حان الوقت لمحاكمة أمريكا في الجنائية الدولية أو العدل الدولية لكشف مواقف الدول والكيل بمكيالين.

 

 

 

 

 

 

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