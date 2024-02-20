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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل النصب على صاحب مكتب أدوية بالجيزة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مالك مكتب تسويق أدوية بيطرية - كائن بدائرة المركز) أنه تواصل مع أحد الأشخاص عبر هاتف محمول "محدد" لرغبته فـى شراء الأدوية البيطرية من المكتب ملكه وحضر وبرفقته آخر يستقلان سيارة ملاكى وقاما بالتحصل منه على أدوية بيطرية بقيمة مالية بلغت (329 ألف جنيه) نظير تحويل بنكى مزور. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلي أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهم معلومات جنائية").

وبمواجهتهما أقرا بتعرفهما على المجنى عليه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، وإتفقا معه على شراء الأدوية البيطرية المشار إليها وقاما بإرسال صورة من تحويل بنكى "مزور" ، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بمسكنهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأدوية البيطرية الامن العام المسروقات شراء الأدوية وزارة الداخلية

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