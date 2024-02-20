بحضور وتفاعل كبير.. فرقتا بولندا وأسوان تقدمان عروضهما الفلكلورية بمهرجان أسوان

شهد مسرح نادي صحارى عرضا فنيا لفرقتي بولندا وأسوان للفنون الشعبية، في اليوم الثاني لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته 11، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويستمر حتى 22 فبراير.

وبحضور وتفاعل كبير من الجمهور، قدمت الفرقة البولندية عروضًا موسيقية تمثل مزيجًا فريدًا من الموسيقى والاستعراضات التي تحقق تجربة فنية مميزة للجمهور، وتعد من أشهر الفرق الفنية، وتأسست منذ 25 عاما، وشاركت فيما يقرب من 90 مهرجانًا في جميع أنحاء العالم.

أعقب ذلك عرض فني آخر لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة إكرامي أبازيد، قدمت خلاله الفرقة مجموعة من فقراتها الفنية الشهيرة منها "البشارية، الألعاب الشعبية، الكف، النجرشاد"، وتُعد فرقة أسوان للفنون الشعبية من أقدم الفرق الفنية في مصر، وتُقدم عروضًا فنية متنوعة تجسد تراث أسوان وثقافة النوبة العريقة، من خلال رقصات شعبية وفلكلور متنوع منها رقصة الأراجيد، التاتا، الكاريج، رقصة الألعاب، النجرشاد، السوق، البشارية، الكف وغيرهم، وشاركت الفرقة في الكثير من المهرجانات والفعاليات المحلية والدولية، وحازت كثيرا من الجوائز والتكريمات.



المهرجان ينفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وتنسق عروضه من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، وتقدم العروض في 12 موقعا بالمحافظة، ويشهد يوم 21 فبراير حفلا بساحة معبد أبو سمبل وتختتم الفعاليات بالمعبد صباح يوم 22 فبراير تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس.