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القاهرة الإخبارية: قذائف الاحتلال تتساقط على منازل المواطنين في غزة بشكل عشوائي

بشير جبر، مراسل القاهرة
بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية بمدينة رفح الفلسطينية، إن الغارات الإسرائيلية على غزة لم تتوقف، حيث نفذ الاحتلال غاراته باتجاه مدينة الزهراء جنوب وادي غزة بالمنطقة الوسطى.

وأضاف المراسل خلال رسالة على الهواء، أن هذه الغارات استهدفت منزلا وتتواتر أنباء عن وجود شهداء ومصابين بالغارة، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت مخيم النصيرات وسط مدينة غزة.

ولفت إلى أنه تم انتشال عددا من الشهداء من مخيم البريج عندما باغتتهم طائرة مسيرة أطلقت الرصاص صوب مجموعة من المواطنين مما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة آخرين.

وتابع أن الغارات لم تتوقف على حي الزيتون ومنطقة الشجاعية، منذ ساعات الصباح، وتطلق المدفعية الإسرائيلية نيرانها بشكل مباشر باتجاه الشريط الشرقي لقطاع غزة من مدينة رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا، وما زالت تتساقط القذائف بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين.
 

غزة رفح الفلسطينية القاهرة الإخبارية الغارات الإسرائيلية قطاع غزة

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