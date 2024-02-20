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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال تقصف خطوط المياه لمستشفى الأمل في خان يونس

ارشيفي
ارشيفي

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي  استهدفت الطابق الثالث من مستشفى الأمل في خان يونس وخطوط المياه الخاصة به.

 

كما أطلقت قوات الاحتلال النار على طواقم الهلال الأحمر  ووفد من وكالة الأونروا في ساحة المستشفى.

 

وكانت  وسائل إعلام فلسطينية أفادت في وقت سابق من اليوم بأن 50 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال.

 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بانهيار مبنى على قوات خاصة إسرائيلية  بعد استهدافهم بقذيفة مضادة للتحصينات من قِبل كتائب القسام في حي الزيتون. 

 

فيما تواصل قوات الاحتلال حصار بلدة برقة شمال نابلس وتقتحم عشرات المنازل وتجري تحقيقات ميدانية.

وأطلقت طائرات الاحتلال نيران رشاشاتها وقنابل دخانية تجاه دوار الكويت على شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة. 


وقصفت طائرات الاحتلال وبشكل عنيف محيط مسجد صلاح الدين في حي الزيتون شرق غزة. 

واستهدفت مدفعية الاحتلال  جنوب شرق دير البلح وشرق خان يونس. 

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