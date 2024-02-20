كارثة بيئية تهدد لبنان.. تجدد الحريق في مستودع للزيوت والمولدات قرب صيدا

أفادت وسائل إعلام لبنانية بتجدد اندلاع الحريق في مستودع الزيوت والمولدات الذي استهدفته إسرائيل مساء أمس في بلدة الغازية قرب صيدا بجنوب لبنان وتصاعدت سحب الدخان الضخمة في سماء المنطقة.

وحذرت الإعلام اللبناني من كارثة بيئية وصحية خطيرة جراء الانبعاثات السامة في الأجواء بمنطقة الجنوب.

وكان طيران الاستطلاع التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي حلق في وقت سابق من اليوم على علو منخفض جدا فوق منطقة صور وضواحيها.

وفلسطينيا؛ شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين، فيما شدد حصاره في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إنّ جيش الاحتلال شنّ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمجد ابراهيم عرار واستولت على مركبته خلال اقتحامها البلدة فجرا.

كما هاجم مستعمرون، منزلا في بلدة سنجل شمال رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستعمرين هاجموا منزل المواطن محمود عواشرة، وقاموا بتكسير نوافذه، وخط شعارات عنصرية على أبوابه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة في مدينة رام الله، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن أي اصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رسلان عبده بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه في بلدة كفر نعمة غرب رام الله.

فيما أصيب شاب بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة طوباس.

وأفادت مصادر طبية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، منتصف الليلة، مدينة طوباس.

وأفاد مراسلنا، بأن الاحتلال اقتحم المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشر في عدة أحياء، كما دفع بجرافة وتعزيزات عسكرية، مع اندلاع اشتباكات وانفجارات في أحياء المدينة.