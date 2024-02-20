انعقاد الجمعية العامة للأكاديمية البابوية للحياة بالفاتيكان

انعقدت الجمعية العامة للأكاديمية البابوية للحياة، بالڤاتيكان، حيث احتفلت الأكاديمية هذا العام، بمرور ثلاثين عامًا على إنشائها من قبل قداسة البابا يوحنا بولس الثاني، في فبرابر ١٩٩٤.

واستقبل قداسة البابا فرنسيس أعضاء الأكاديمية، في القصر البابوي، موجهًا حديث خاص حول موضوع السنة.

الجدير بالذكر أن د. منير عبد المسيح فرج هو العضو الوحيد، الذي تم اختياره من الثلاث بابوات منذ إنشاء الأكاديمية حتي الآن، هو أحد الأعضاء الستين، الذين يتم تعيينهم من قبل قداسة البابا، صاحب انعقاد الجمعية العامة، كالمعتاد اقامة مؤتمر دولي بعنوان Human: Meanings and Challenges الأصالة الإنسانية والمسؤلية في مواجهة التحديات.

وتم تعيين عضو واحد جديد هي د. كاتالينا كاريكو، التي حصلت من اسابيع قليلة علي جائزة نوبل ٢٠٢٣ في الطب وهي من المجر.

وللمرة الأولى تم إدخال اللغة العربية، تم تقديم موضوع باللغة العربية من أول عضو مصري عربي مسلم :"أ.د. سعد الدين الهلالي" أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر، وعضو لجنة الخمسين للدستور المصري.

كان عنوان الجلسة: الأصالة الإنسانية والمسئولية وفي موضوعه تحدث عن رسالة السائرين على درب الأنبياء والرسل، كما حضر اللقاء سفير مصر لدى الڤاتيكان.