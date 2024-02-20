نجم الأهلي يثير غصب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الإسماعيلي لديه مجموعة شابة من العناصر المجتهدة، والزمالك كان محظوظًا بمواجهته في المباراة بعد فترة التوقف.

وقال عبد الجليل في تصريحات تلفزيونية "عبد الله السعيد يحتاج للاعبين تسانده وبلغة الكرة "تخدم عليه" من أجل تقديم أفضل مستوى، وعبدالله فقد خطورته في اللقاء خصوصا بعدما عاد للعب في مركز الوسط المدافع".

وأضاف "جمهور الزمالك لا يجب أن ينتظر نفس مستوى عبدالله السعيد الذي كان عليه قبل خمسة مواسم، هو يحتاج للاعبين يقومون بقطع الكرة وتمريرها له بشكل سريع".

وتابع "الزمالك لن يستفيد من كثرة النجوم في الملعب، وريال مدريد سبق أن جمع نجوم العالم ولم يحصد أي بطولة، وكذلك تم تكوين فريق الأحلام في الزمالك ولم يفز بأي لقب".