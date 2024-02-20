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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات يتصدر مشاهدات منصة نتفليكس

مدرسة الروابي للبنات
مدرسة الروابي للبنات

تصدرت حلقات الموسم الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات، قائمة الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس بعد أيام قليلة من طرحه للعرض كاملا. 

 

يتناول الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات حكاية شابة مراهقة تكتسب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتجد نفسها عالقة في صراع يقودها في طريق لا تحمد عقباه، لتجرّ معها كلّ من حولها إلى مستنقع مظلم بينما تقوم إحدى زميلاتها في الصف بتوثيق كل ذلك من خلال عدسة كاميراتها.

 

ويسلّط الموسم الثاني من المسلسل الضوء على مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على طالبات المدارس، والصراعات الداخلية التي يواجهنها خلال محاولة وصولهن لأهدافهن والتي قد تودي بهن لطرق خطرة.

 

الموسم الثاني من مسلسل “مدرسة الروابي للبنات” من إنتاج "فيلمزيون" ومن إبداع وإخراج تيما الشوملي، وكتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال مع إسلام الشوملي.

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