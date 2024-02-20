عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة المهندسين تواصل استعداداتها لانتخابات التجديد النصفي بالوادي الجديد

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالوادى الجديد، مواصلة استعدادتها لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية والعامة، والتصويت لانتخاب الأعضاء بالشعب المختلفة، يوم الجمعة 23 فبراير الجارى.

وقال المهندس أحمد عبدالرحيم، أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بالوادى الجديد، إنه تم دعوة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، للمشاركة وحضور الانتخابات يوم الجمعة 23 فبراير، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، مؤكدا توفير كافة سبل الراحة لسهولة التصويت.
وأضاف عبدالرحيم فى تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن انتخابات التجديد النصفي تشمل نصف أعضاء المجلس بالشعب المختلفة، لانتخاب 7 أعضاء جدد بواقع 2 من الأعضاء بشعبة مدنى، وعضو واحد بشعبة عمارة، وعضو واحد بشعبة ميكانيكا، و3 أعضاء بشعبة الكهرباء، لافتا إلى تنافس 14 مرشحا بالنقابة الفرعية للمهندسين بالوادى الجديد.

رحلة مدرسية انتهت في المستشفى| القصة الكاملة لانهيار سيرك بداخله طلاب في الوادي الجديد.. تفاصيل

وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى في لجنتين، الأولى بمدينة الخارجة، والثانية بمدينة موط في الداخلة، تحت إشراف قضائي وإشراف من نقابة المهندسين، لافتا إلى أن من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم طبقا للمادة 13 من قانون النقابة.

وتضم المحافظة نحو 1500 مهندسا، أعضاء الجمعية العمومية، ويتم التصويت على انتخاب المرشحين لمجلس النقابة العامة بالتجديد النصفى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

موضوعات متعلقة

إجراء الكشف المبكر لـ6 آلاف طالب إعدادي ضد فيروس سي بالوادي الجديد

رئيس مركز الفرافرة يبحث استعدادات الأجهزة التنفيذية لاستقبال شهر رمضان

الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنظم ورشة عمل عن صناعة فوانيس رمضان بالداخلة

ندوة بإعلام الداخلة تطالب بتكثيف حملات رفع الوعي بمخاطر الزيادة السكانية

محافظ الوادي الجديد: تحسن وخروج 46 طالبا من المصابين بحادث السيرك

محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة سقوط مدرج السيرك للتحقيق العاجل

تفاصيل حالة الطلاب المصابين في حادث انهيار مدرج السيرك بالوادي الجديد

إصابة 38 طالبًا في انهيار مدرج سيرك بالوادي الجديد

ترشيحاتنا

خبير: واشنطن تحاول منح الاحتلال فرصة أخيرة لتحقيق إنجاز غير مسبوق

ضوء أخضر .. أول تعليق صيني على الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة

مصر: نأسف لتكرار عجز مجلس الأمن عن وقف إطلاق النار في غزة

تفاصيل مشاركة ميدو في "شارك تانك" .. غدا

لماذا كان النبي يكثر الصيام في شعبان؟ .. اعرف السر

التعادل 1 - 1 يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة بالدوري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فورمال .. شمس الكويتية تتألق بهذه الإطلالة

صور وضعت عمرو دياب في مأزق

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ