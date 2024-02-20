نقابة المهندسين تواصل استعداداتها لانتخابات التجديد النصفي بالوادي الجديد

أعلنت نقابة المهندسين الفرعية بالوادى الجديد، مواصلة استعدادتها لإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية والعامة، والتصويت لانتخاب الأعضاء بالشعب المختلفة، يوم الجمعة 23 فبراير الجارى.

وقال المهندس أحمد عبدالرحيم، أمين عام نقابة المهندسين الفرعية بالوادى الجديد، إنه تم دعوة المهندسين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، للمشاركة وحضور الانتخابات يوم الجمعة 23 فبراير، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساء، طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974 وتعديلاته، مؤكدا توفير كافة سبل الراحة لسهولة التصويت.

وأضاف عبدالرحيم فى تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن انتخابات التجديد النصفي تشمل نصف أعضاء المجلس بالشعب المختلفة، لانتخاب 7 أعضاء جدد بواقع 2 من الأعضاء بشعبة مدنى، وعضو واحد بشعبة عمارة، وعضو واحد بشعبة ميكانيكا، و3 أعضاء بشعبة الكهرباء، لافتا إلى تنافس 14 مرشحا بالنقابة الفرعية للمهندسين بالوادى الجديد.

وأشار إلى أن الانتخابات ستجرى في لجنتين، الأولى بمدينة الخارجة، والثانية بمدينة موط في الداخلة، تحت إشراف قضائي وإشراف من نقابة المهندسين، لافتا إلى أن من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم طبقا للمادة 13 من قانون النقابة.

وتضم المحافظة نحو 1500 مهندسا، أعضاء الجمعية العمومية، ويتم التصويت على انتخاب المرشحين لمجلس النقابة العامة بالتجديد النصفى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن.