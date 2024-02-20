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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء الكشف المبكر لـ6 آلاف طالب إعدادي ضد فيروس سي بالوادي الجديد

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلنت الدكتورة زينب عبدالباري، مدير فرع التأمين الصحى فى الوادى الجديد، عن انطلاق الكشف المبكر وعلاج فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادى، في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مؤكده أن المستهدف إجراء الكشف على 6 آلاف طالب وطالبة وسحب عينات لتحليلها والاطمئنان على صحة الطلاب.

وقالت، إنه في حالة اكتشاف إصابات يتم التواصل مع الطالب وأسرته وتوفير العلاج من جانب التأمين الصحي في ظل أن هذا السن يمكن تلقي الطالب المصاب للعلاج وتماثله للشفاء، مشيرة إلى التنسيق مع قطاع التعليم والإدارات التعليمية الخمس وإدارة الاتصال السياسى لضمان تنفيذ المبادرة وشمول جميع الطلاب المستهدفين.

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وأشارت، إلى أن ذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحرص الدولة المصرية على صحة الطلاب، في إطار متابعة وتنفيذ الخطة القومية للقضاء على فيروس سي.

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