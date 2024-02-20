الشباب والرياضة بالوادى الجديد تنظم ورشة عمل عن صناعة فوانيس رمضان بالداخلة

نفذت مديرية الشباب والرياضة ورشة عمل لتدريب الفتيات على الحرف اليدوية بمشاركة 15 فتاة على مدار ثلاثة أيام، وذلك للتدريب على حرف الهاند ميد وصناعة فوانيس رمضان، وصنع الزينة الخاصة بشهر رمضان ، لتشجيع المشاركين على استغلال الوقت، وحثهم على الإبداع والإبتكار واكتسابهم مهارات جديدة.

وأكد بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

وأوضح شوقي أن تلك الورش تقدم دعمها لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الاستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.





وأشار شوقى إلى أن فكرة إنشاء معمل تصميم فانوس رمضان من أكثر أفكار المشاريع ربحية، وهي ليست صناعة مرتبطة بموسم شهر رمضان الكريم فحسب، بل تعد فكرة مشروع صناعة فوانيس رمضان هي صناعة دائمة وعادة سنوية.