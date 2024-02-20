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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بسبب الإقبال الجماهيري الضخم.. تعرف على موعد حفل تامر عاشور في الكويت

صدى البلد

أعلن الفنان تامر عاشور من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، عن إضافة ليلة أخري ضمن حفلته التى من المقرر أن تقام فى الكويت يوم ١ مارس ، ليكون الحفل منقسم على ليلتين،  ١ ، ٢ مارس ، وذلك بسبب الإقبال الجماهيري الكبير على الحفل .

ونشر تامر عاشور بوستر الحفل ، وكتب معلقا: أشوفكم على خير فى ليلتين ١ ، ٢ مارس .. بحديقة الشهيد فى الكويت. 

ينتظر الجمهور الكويتي ليلة غنائية استثنائية مع كوكبة من نجوم الأغنية العربية، تجمع تامر عاشور ونداء شرارة ومها فتوني وكورال روح الشرق، وذلك يوم 29 فبراير و يومي ١، ٢ مارس في حديقة الشهيد.

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يجمع الحفل الأول الفنانة نداء شرارة ومها فتوني مع كورال روح الشرق يوم 29 فبراير الجاري على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد في أمسية عنوانها الطرب الأصيل.

تأتي هذه الحفلات بالتزامن مع احتفال الكويت بالأعياد الوطنية، حيث أعرب آحمد الخالدي منظم الحفلات وصاحب a music، عن سعادته بالتعاون المثمر مع حديقة الشهيد متمثلة في مراقب مركز حديقة الشهيد نشامي القعود، حيث تلاقت الرغبة حول تنظيم حدث فني فريد الهدف منه مشاركة أهل الكويت والمقيمين فيها الاحتفاء بالأعياد الوطنية وإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأكد الخالدي، حرصه على ظهور نجوم الحفلين بأفضل صورة من ناحية الديكورات والمؤثرات الصوتية والتجهيزات التقنية والفنية للمسرح، لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن العديد من المفاجآت المقرر أن يشهدها الحفل.

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