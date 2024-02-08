تفاصيل حفل تامر عاشور ونداء شرارة وفتوني وروح الشرق في ليالي الكويت

ينتظر الجمهور الكويتي ليلة غنائية استثنائية مع كوكبة من نجوم الأغنية العربية، تجمع تامر عاشور ونداء شرارة ومها فتوني وكورال روح الشرق، وذلك يومي 29 فبراير و١ مارس في حديقة الشهيد.

يجمع الحفل الأول الفنانة نداء شرارة ومها فتوني مع كورال روح الشرق يوم 29 فبراير الجاري على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد في أمسية عنوانها الطرب الأصيل.

بينما يطل النجم تامر عاشور، على الجمهور يوم 1 مارس على المسرح المكشوف بحديقة الشهيد ليعيش الجمهور على وقع الأنغام الرومانسية تجربة فريدة من نوعها.

تأتي هذه الحفلات بالتزامن مع احتفال الكويت بالأعياد الوطنية، حيث أعرب آحمد الخالدي منظم الحفلات وصاحب a music، عن سعادته بالتعاون المثمر مع حديقة الشهيد متمثلة في مراقب مركز حديقة الشهيد نشامي القعود، حيث تلاقت الرغبة حول تنظيم حدث فني فريد الهدف منه مشاركة أهل الكويت والمقيمين فيها الاحتفاء بالأعياد الوطنية وإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأكد الخالدي، حرصه على ظهور نجوم الحفلين بأفضل صورة من ناحية الديكورات والمؤثرات الصوتية والتجهيزات التقنية والفنية للمسرح، لافتا الى ان الفترة المقبلة ستشهد الكشف عن العديد من المفاجآت المقرر أن يشهدها الحفل.