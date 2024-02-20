رباه منذ الولادة.. أسد يفترس حارس حديقة حيوان

لقى طبيب بيطري يدعى أولابود أولاويوي مصرعه بعد هجوم مفاجئ من أسد قام بتربيته منذ ولادته، أثناء قيامه بإطعام الأسود الضخمة في حديقة حيوان جامعة أوبافيمي أفولاوو بولاية أوسون النيجيرية.

أظهرت لقطات مصورة مروعة أولاووي ملقى على ظهره وقد غطته الدماء من كل مكان، ولا يتحرك وعيناه مفتوحتان. كانت الإصابات التي تعرض لها قاتلة وفشلت محاولات إنقاذه.

وأدى الحادث إلى إطلاق النار على الأسد الذي نفذ الهجوم وقتله. وبحسب موقع MailOnline، تم تصوير ذلك أيضًا على كاميرا.

كان أولاووي يربي جميع الأسود الموجودة هناك منذ ولادتها وكان يعمل في المنشأة منذ قرابة 10 سنوات.

وقال متحدث باسم الجامعة، أبيودون أولارواجو، لبي بي سي إن أولاووي كان "يعتني بالأسود منذ ولادتها في الحرم الجامعي قبل حوالي تسع سنوات".

وأضاف: "لم نكن نعرف أبدًا ما الذي حل بالأسد الذكر حتى يضطر لمهاجمته".

وبحسب ما ورد أرسلت الجامعة التي تعيش الآن حالة من الحزن وفدًا إلى عائلة أولاووي.

وقال عباس أكينريمي، رئيس اتحاد الطلاب، لصحيفة Vanguard المحلية، إن الوفاة حدثت نتيجة "خطأ بشري" بعد أن نسي أحد حراس الحديقة قفل الباب بعد إطعام الأسود، وفقًا لما ذكره موقع MailOnline.