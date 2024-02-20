مصر: نأسف لتكرار عجز مجلس الأمن عن وقف إطلاق النار في غزة

أعربت مصر، عن أسفها البالغ ورفضها لتكرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة على خلفية استخدام واشنطن لحق النقض للمرة الثالثة، حسبما أفادت قناة ”القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأكدت مصر، أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدني تعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات والحروب على مر التاريخ.

واستنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.