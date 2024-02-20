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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان ناري من حماس ردا على الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار بغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 


أصدرت حركة المقاومة الإسلامية حماس بيانا ناريا ضد الفيتو الأمريكي الذي استخدمته اليوم لوقف المشروع الجزائري داخل مجلس الأمن، والذي كان يهدف لوقف إطلاق النار في غزة.

وأدانت حماس في بيانها، بأشد العبارات استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الفيتو ضد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن، المطالب بوقف إطلاق النار فوراً لأسباب إنسانية ورفض التهجير القسرى؛ وقالت: "نعدُّ إفشال هذا القرار تعطيل للإرادة الدولية خدمةً لأجندة الاحتلال النازي الرامية لقتل وتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأوضحت حماس في بيانها أن الرئيس جو بايدن وإدارته يتحملون مسؤولية مباشرة عن عرقلتهم لصدور قرار بوقف العدوان على غزة، وأضافت: "الموقف الأمريكي؛ يعد ضوءا أخضراً للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر، وقتل شعبنا الأعزل قصفاً وجوعاً، وشراكة مباشرة في حرب الإبادة التي يرتكبها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة".

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