إمكانية نظام التقسيط.. العربية للتصنيع تنتج سكوتر كهربائي «Df-2000f»

دفعت الهيئة العربية للتصنيع بإنتاج سكوتر كهربائي بإسم «Df-2000f» والذي تم إنتاجه داخل مصانعها التابعة للهيئة، ويوجد إمكانية نظام التقسيط مع بنك مصر .

ويتميز سكوتر «Df-2000f» بحديد مقوى، وموتور «هاب موتور» بقوة 2000 وات، وبطارية حمضية عالية، أما الكثافة 72 فولت 32 أمبير .

زمن الشحن بطارية سكوتر «Df-2000f» هي ساعتين معتمد على نوع الشاحن والبطارية، ويمكن شحنه بشاحن محمول.

أما نوع فرامل سكوتر «Df-2000f» هي ديسك أمامى و خلفى يدوى، والإطارات 130/70/12 فاكيوم، بمدى 80 كم.

سرعة سكوتر «Df-2000f» هي أقصى سرعة 70 كم / ساعة، وزاوية للصعود 20 درجة، وزن الاسكوتر«بالبطاريات» 80 كجم تقريبا، والحمولة 205 كيلو.