تعليم الشرقية يكرم مسئولي وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل

أكد المهندس علي عبد الرؤوف السيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن خطة الدولة تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم الفنى وتطويره لما يمثله من أهمية كبرى لمستقبل الصناعة والمشروعات القومية وأن التعليم الفنى يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة مشيرا الي أن الدولة تولي اهتماما خاصاً بالتعليم الفني، وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

جاء ذلك خلال تكريمه لمسئولي وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل لمكوني التوجيه والإرشاد المهني ، والابتكار وريادة الأعمال بحضور اشرف العربي مدير عام التعليم الفني بالمديرية حيث تم منح شهادات تقدير لكلا من "ابراهيم ناجح حسن" و"سماح عبد الباقي الحملاوي" و"شيماء محمد البنداري" لجهودهم المتميزة في تنفيذ تدريب معلمي التعليم الفني الجدد علي المناهج الدراسية المبنية علي الجدارات وفقا لخطة الدراسة كما تم تكريم المدربين والميسرين الذين قاموا بتدريب معلمي التعليم الفني الجدد لمكوني الابتكار وريادة الاعمال بمنحهم شهادات تقدير تقديرا لجهودهم.

وفي ذات السياق وجه المهندس علي عبد الرؤوف احمد وكيل أول الوزارة الشكر والتقدير لكل من اسعد فاروق ماضي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وياسمين عبد السلام عبد الباري عضو بإدارة العلاقات العامة والإعلام ومروة عادل محمد شوقي عضو بإدارة العلاقات العامة والإعلام لجهودهم المتميزة في تنفيذ وتنظيم فعاليات محاضرات تثقيفية موسعة لتفعيل مبادئ السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت التعليمية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية وذلك بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية في حضور أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية ومنحهم شهادات تقدير مقدمة من مديرية العمل بالشرقية

كما وجه الشكر والتقدير لجهود اعضاء وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالشرقية المدعومة من مشروع قــوى عاملة مصر (Work force Egypt ) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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