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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: لقاء الرئيس وعمار الحكيم إضافة للعمل العربي المشترك

النائب مدحت الكمار
النائب مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على أهمية لقاء الرئيس السيسي، وعمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، قائلا: مصر داعمة للعراق ووحدته وتساند كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار فيه، انطلاقا من محورية دورها.

وأوضح الكمار، في تصريحات له، أن علاقة مصر والعراق علاقة راسخة باعتبارهما دولتان محوريتان في المنطقة ومصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع العراق مع كافة المجالات ومد صلات وروابط مع كافة التيارات السياسية فيه.

ونوه عضو مجلس النواب، بتطرق لقاء السيسي وعمار الحكيم، دعم مصر الثابت والراسخ للعراق الشقيق، ومساندتها لكافة جهوده الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية، مشيرا إلى ما قاله عمار الحكيم بخصوص محورية الدور المصري في حماية أمن واستقرار المنطقة العربية،  الإشادة بالدعم المصري للعراق ومواقف مصر الصادقة في دعم جميع الدول العربية والإسلامية.

واختتم النائب مدحت الكمار أن، لقاء السيسي وعمار الحكيم تناول كذلك ضرورة وقف اطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة تكفي للتخفيف من المعاناة الإنسانية والتحذير من خطورة استمرار التصعيد، قائلا: لقاء السيسي والحكيم اضافة للعمل العربي المشتركة وتأكيد على الدعم المصري الكبير للعراق.

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