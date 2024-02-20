قرار عاجل من التعليم بحظر استخدام الموبايل أثناء الدراسة بكافة المدارس

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم (٨) بتاريخ ٢٠ /٢ / ٢٠٢٤ بشأن تفعيل حظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية الدراسية والتعليمية بكافة المدارس.

وتحقيقًا للنظام والانضباط أثناء العملية الدراسية والتعليمية، نص الكتاب الدوري الذي اصدره الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يفعل بحزم تطبيق الأحكام المقررة بموجب المادة (۲۱) المخالفة رقم (۳) من القرار الوزاري رقم (۱۸۷) لسنة ۲۰۲۳ بإصدار لائحة النظام والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي المشار إليه، والخاصة بحظر استخدام الهواتف المحمولة أثناء العملية التعليمية بكافة المدارس.

كما نص الكتاب الدوري الذي اصدره الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يعمل بهذا الكتاب الدوري وعلى كافة الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ كافة ما ورد من أحكام بدقة وحزم، وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.

وكان قد ترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية لتوصيات ومخرجات لجنة التعليم التي عقدت في إطار الحوار الوطني "الطريق نحو الجمهورية الجديدة"، وذلك لاستعراض نتائج جهود اللجنة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لبحث ودراسة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى في مختلف الملفات.

أكد الدكتور رضا حجازي أن إطلاق الحوار الوطنى عكس مدى إيجابية المشاركة المجتمعية لمختلف الأطراف بالتحاور والنقاش للوصول إلى حلول لمختلف التحديات، والأخذ بالأفكار الجديدة المميزة، مثمنا التوصيات التي خرجت بها لجنة التعليم في الحوار الوطني والتي تستهدف تحقيق التطور الملموس في كافة الملفات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية.

استعرض الوزير، خلال الاجتماع، نتائج جهود اللجنة التنفيذية التي وجه بتشكيلها لتنفيذ التوصيات، حيث أكد الدكتور رضا حجازي أنها تتماشى مع أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ والتي سعت بكافة الجهود لتنفيذ جزء كبير منها على مدار الفترة الماضية ، كما تأتي التوصيات في ضوء برامج الحكومة الثلاثة وهي بناء الإنسان المصرى، والتشغيل، وحماية الأمن، وأيضا فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، لتحقيق التعليم المنصف والشامل، مؤكدًا أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تضمن توحيد سياسات التعليم، وتحقيق الإتاحة، والجودة، والاستدامة والتعلم مدى الحياة.

كما أكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التكامل بين المجتمع المدنى، والقطاع الخاص، والقطاع الحكومى، والذي يعمل على تحقيق الأهداف التنموية، وتطوير المنظومة التعليمية.