أمريكا تتهم روسيا بقـ.تل المعارض نافالني

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الحكومة الروسية هي المسؤولة عن وفاة المعارض الروسي نافالني أثناء احتجازه.

وقالت الخارجية الأمريكية: الكرملين قام بتسميم نافالني وسجنه ظلما وأبقاه في ظروف قاسية وحرمه من الرعاية الطبية.

وتابعت الخارجية الأمريكية: منخرطون مع الكونجرس لتوفير الدعم لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، علق الكرملين، اليوم الثلاثاء، على ما قالته زوجة المعارض الروسي الراحل، أليكسي نافالني، بشأن تسمم بغاز أعصاب "نوفيتشوك"؛ مؤكدا أنها مزاعم "لا أساس لها من الصحة".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولكن تأكيدها على أن زوجها الراحل أليكسي نافالني تسمم بغاز أعصاب "نوفيتشوك" لا أساس له من الصحة.

وردا على سؤال حول ادعاء نافالني بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قتل زوجها، قال بيسكوف إنه لم يشاهد بيان الفيديو الخاص بيوليا نافالنايا.

وأضاف بيسكوف أن الاتهامات العامة بأن بوتين مسؤول عن وفاة أليكسي نافالني "لا أساس لها من الصحة وغير مقبولة على الإطلاق".