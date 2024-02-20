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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شهداء وجرحى بسبب قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة

صدى البلد

أفاد التلفزيون الفلسطيني أن هناك 12 قتيلاً وعدة جرحى بسبب قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة ضمن سلسلة الهجمات التي يشنها الاحتلال على القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن المجاعة تتعمّق في قطاع غزة ونُحذر من كارثة إنسانية عالمية يروح ضحيتها مئات آلاف الأطفال والنساء وندعو روسيا والصين وتركيا لكسر الحصار والضغط لوقف حرب الإبادة الجماعية.

وفي بيان ذكر المكتب الإعلامي الحكومي: تتعمَّق يوماً بعد يوم المجاعة في محافظات قطاع غزة الذي يعيش فيه قرابة 2,400,000 إنسان، وتتعمّق بشكل أكبر في محافظتي غزة وشمال غزة مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية عالمية قد يروح ضحيتها أكثر من 700,000 مواطن فلسطيني مازالوا يتواجدون في المحافظتين المذكورتين تحديداً.

وأضاف  الاحتلال بدأ في تنفيذ سياسة التجويع والتعطيش وصولاً إلى المجاعة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في جميع محافظات قطاع غزة، وبشكل مُركَّز أكثر على محافظتي غزة وشمال غزة، وذلك من خلال منعه لإدخال المساعدات إلى محافظات القطاع.


وطالب الإعلامي الحكومي بغزة بشكل فوري وعاجل بوقف حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء، وكذا رفع الحصار وإدخال 10,000 شاحنة مساعدات خلال اليومين القادمين وبشكل مبدئي وفوري وعاجل قبل وقوع الكارثة الإنسانية، وخاصة إدخال المساعدات إلى محافظتي غزة وشمال غزة.

قصف اسرائيلي دير البلح قطاع غزة غزة حرب الإبادة الجماعية

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