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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مدحت صالح يعتذر عن بطولة مسلسل "ابن حرام" لهذا السبب |شاهد

صدى البلد

أعلن الفنان مدحت صالح  إعتذاره للمشاركة فى مسلسل “ابن حرام” ، الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني 2024.

كتب مدحت صالح من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "إعتذر النجم مدحت صالح عن القيام ببطولة مسلسل "إبن حرام" لضيق الوقت بسبب إرتباطه بالعديد من الحفلات والأعمال الغنائية ويتمنى كل النجاح والتوفيق لفريق عمل المسلسل".

ومسلسل “ابن حرام”: من بطولة كل من رانيا يوسف، وخالد زكي، ، نواليا مصطفى ودعاء حاتم  وهو من تأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري، وكان من المفترض مشاركة الفنان مدحت صالح في البطولة مع الفنانة رانيا يوسف .

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وعلى صعيد منفصل ، قد كشف الفنان مدحت صالح عن رأيه فيما أحدثته الحلقة التى سجلها مع مطرب الراب ابيوسف وتصدرها التريند المصري.

وقال مدحت فى تصريح خاص لصدى البلد أنه معجب جدا بالمزيكا التى يقدمها ابيوسف وهو ما شجعه على لقائه ببرنامج مزيكا صالونات قائلا: “بحب جنان ابيوسف والحلقة بقت تريند بسبب مزيكته”. 

حل النجم الكبير مدحت صالح، ضيفاً في الحلقة الثامنة مع مطرب الراب ابيوسف، لصناعة موسيقي جديدة ومختلفة تضم ذوق كل منهما.

شارك "صالح" في التجربة الجديدة مع مطرب الراب "ابيوسف"، لإنتاج أغنية مختلفة تجمع لون كل منهما، حيث ان الثنائي من أجيال مختلفة عن بعضهما، ويتمتع كل منهما بجمهور مختلف في عالم الموسيقي، ونجح "صالح" في كتابة كلمات الأغنية بينما أضاف "ابيوسف" الموسيقي والالحان لإخراج العمل.

نجح الثنائي صالح وأبيوسف، في الانتهاء من الاغنية خلال ساعتين ونصف فقط، بالرغم من ان مدة الحلقة 8 ساعات، وهو ما يبرز تعاونهما سوياً بشكل أسرع بكثير من المتوقع، وجاءت كلمات الأغنية كالاتي: " اتعب وعافر كل يوم، وارسم وخطط وابتدئ، وقت النجاح اعمله زووم، وقول للهموم يلا ابعدي، انت الى جاى وكله ليك تقدر تسوق، وتسيب تاريخ تتباهي بيه، وتتطير لفوق، خليك إيجابي وياريت تروق".

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