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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم نبش القبور ونقل رفات الميت من مكان إلى آخر.. أزهري يجيب

القبور
القبور

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن الأصل في نقل رفات الميت من مكان إلى آخر، أنه حرام شرعًا، لأن هذا الأمر يسمونه الفقهاء نبش القبور، وهو أمر منهيٌ عنه، لانتهاك حرمة الميت.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في فيديو لصدى البلد، ردًا على سؤال: ما حكم نبش القبور ونقل رفات الميت من مكان إلى آخر؟ أنه لو حدثت ضرورة تستدعي نقل الميت من مكان إلى آخر، أو كانت هناك ضرورة مجتمعية بوجود هذا القبر في هذا المكان يتأذى منه الأحياء، أو يكون فيه ضرر على الميت نفسه، ففي هذه الحالة يجوز نقله من مكان إلى آخر.

وأشار إلى أن الإنسان كما يكرّم حيًا يكرم ميتًا، فيجب احترام رفات الميت عند التعامل معه بأعلى درجات الحيطة والحذر، لأنهم من بني آدم الذين كرّمهم الله عز وجل.
 

الأزهر رفات الميت نبش القبور حرمة الميت

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