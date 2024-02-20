قوافل دعوية للمؤسسات الدينية الجمعة القادمة .. تفاصيل

تنطلق الجمعة القادمة الموافقة (23/2/2024م) عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وذلك على النحو التالي:

كما تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (بني سويف – المنوفية – الغربية)، يوم الجمعة القادمة : (13 شعبان 1445هـ)، الموافق (23/2/2024م).

وتضم كل قافلة(عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (تحويل القبلة دروس وعبر) ، وذلك على النحو التالي: