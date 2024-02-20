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فن وثقافة

الحلم هيبقي حقيقة.. هنادي مهنا برفقة يحيى الفخراني من داخل كواليس "عتبات البهجة"

صدى البلد

نشرت الفنانة هنادي مهني عددا من الصور من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، وهي برفقة الفنان يحيي الفخراني من كواليس مسلسل “عتبات البهجة” ، الذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤ .

وكتبت هنادي مهني على الفيديو ، معلقة: الحلم أصبح حقيقة ، عتبات البهجة رمضان ٢٠٢٤ مع يحيي الفخراني.

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كانت  الشركة المنتجة لمسلسل "عتبات البهجة"، أطلقت البوستر التشويقي له؛ استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2024.

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم.

مسلسل عتبات البهجة، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د. مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، وهو عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

وكشفت شركة العدل جروب عن صور جديدة من كواليس مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني، الذى انطلق تصويره منذ فترة للعرض في شهر رمضان 2024، حيث جمعت المشاهد بين يحيى الفخراني وصلاح عبد الله ومحسن منصور وهنادي مهنى وعلاء مرسي وعنبة.

وقال الفنان يحيى الفخراني، عن أعماله في رمضان 2024،  إنه سيقدم مسلسلا دراميا بعنوان "عتبات البهجة" في موسم دراما رمضان 2024، من تأليف مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، الذي عمل معه في عملين من أنجح الأعمال وهما "جحا المصري" و"يتربى في عزو".

 

 

 

 

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