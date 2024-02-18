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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاني مهنا وابنته هنادي وزوجها أحمد خالد صالح في ليلة سعودية مصرية

صدى البلد

حرص الموسيقار هاني مهني وابنته هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح، على حضور أول فعاليات “ليلة سعودية مصرية” ، الذى تقام اليوم فى دار الأوبرا المصرية. 

 عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمبدعين يتقدمهم وزيرة الثقافة نفين الكيلاني والمستشار تركي ال الشيخ والسفير السعودي بالقاهرة شاركوا في إطلاق فعاليات الليلة الأولي من "ليلة مصرية سعودية" داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.




كان ابرز الحضور من نجوم الفن والإعلام عمرو دياب وكريم عبد الغزيز وحميد الشاعرى ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومنى الشاذلى وعمرو الفقي واسعاد يونس ومحمد عبد المتعال ومحمود المملوك ومجدي الجلاد ولميس الحديدي ويسرا وليلي علوي والهام شاهين وآمال ماهر ود.اشرف زكي نقيب الفنانين ورامي عادل إمام ودمدحت العدل ونيللي كريم وصلاح عبد الوهاب واشرف عبد الباقي واحمد فهمي  ... وغيرهم ممن يصعب حصرهم.

أحيا أولى ققرات الحفل برنس الأغنية العربية ماجد المهندس الذي اطرب ضيوف الحفل بوصلة من اغانيه المميزة الني حصدت وصلات التصفيق الحار.

يقام الحفل  على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.

وقام بتقديم فقرات الحفل الإعلامي عمرو اديب ويقوم بالتنظيم من الجانب المصري المنتج حمدي بدر كرافت ميديا ومن الجانب السعودي بنش مارك زكي حسانين ومحمد زكي بالإضافة إلى إضاءة عماد نبيل.

أخبار هانى مهنى أخبار هنادى مهنى الفنان احمد خالد صالح ليلة سعودية مصرية

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