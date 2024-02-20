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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مدحت صالح يتسبب في أزمة بمسلسل رانيا يوسف.. ماذا حدث؟

مدحت صالح
مدحت صالح

تسبب الفنان مدحت صالح في أزمة لصناع مسلسل "أبن حرام" الذي تقدم بطولتة الفنانة رانيا يوسف وتستأنف تصوير مشاهدها خلال العمل.

رانيا يوسف 

مدحت صالح يتسبب في أزمة لمسلسل أبن حرام

اعتذر الفنان مدحت صالح، عن عدم المشاركة في مسلسل "ابن حرام" للفنانة رانيا يوسف، والذي من المقرر أن يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وقال مدحت صالح، في منشور له بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام" :"إعتذر النجم مدحت صالح عن القيام ببطولة مسلسل إبن حرام لضيق الوقت بسبب إرتباطه بالعديد من الحفلات والأعمال الغنائية ويتمنى كل النجاح والتوفيق لفريق عمل المسلسل".

أبطال مسلسل أبن حرام

المسلسل من بطولة رانيا يوسف، وخالد زكي، نواليا مصطفى ودعاء حاتم واوزوريس، وهو من تأليف خالد الغيطاني وإخراج محمد خضري.

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آخر أعمال مدحت صالح

من ناحية أخرى، يعرض لـ مدحت صالح مسلسل "وبينا ميعاد 2" من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، ويوسف الكدواني وأسامة الهادي، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

رانيا يوسف تقدم واجب العزاء في حماة الفنان أحمد سلامة

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على تقديم واجب العزاء في حماة الفنان أحمد سلامة.

حضر العزاء كلٍ من الفنان أشرف زكي، والفنان منير مكرم، حيث حرصوا على تقديم واجب العزاء في الراحلة.

وشهد عزاء حماة الفنان أحمد سلامة، غياب الفنانة سارة سلامة عن عزاء جدتها، دون الكشف عن السبب.

رانيا يوسف 

أعمال رانيا يوسف

وفي سياق مختلف، تخوض رانيا يوسف، الموسم الرمضاني لعام 2024 ضمن مسلسل جريمة منتصف الليل،حيث ضم العمل عددًا من النجوم المصريين والخليجيين، ومن أبرزهم: رانيا يوسف، صلاح عبدالله، أحمد عبدالعزيز، حسني شتا، عفاف شعيب، علي السبع، ميار الغيطي، محمد سليمان، إلهام عبد البديع، ليلى سلمان، ونوف العبد الله، العمل من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

وتلعب رانيا يوسف خلال مسلسل جريمة منتصف الليل دور راقصة  تدعى ريري، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

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