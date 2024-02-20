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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ملك قورة تجمع بين الأناقة والإثارة في أحدث إطلالة

ملك قورة
ملك قورة

تحرص الفنانة الشابة ملك قورة على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالتها بين حين وآخر لتعكس ذوقها الرفيع وتعكس أناقتها بشكل ملحوظ.

وظهرت "قورة" بإطلالة ملفته، مرتدية فستان كشف عن بطنها باللون الفسفوري، واختارت ترك خصلات خصلات شعرها الذهبي منسدلة  بحرية فوق كتفيها لم تتكلف بوضع المكياج لتبرز جمال ملامحها بشكل ملحوظ.

أحدث أعمال ملك قورة

وكان أحدث أعمال الفنانة ملك قورة، هو مشاركتها في حكاية ما تيجي نشوف بمسلسل 55 مشكلة حب، ولعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل اقتباسا من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري. 

 

كما شاركت فى فيلم "بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وأخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين.

وعُرض مؤخراً لملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن عبدالمحسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

وشاركت مؤخرا فى فيلم "200 جنيه " بطولة مجموعه كبيرة من النجوم وعلى رأسهم إسعاد يونس، وأحمد السقا، وأحمد آدم، وأحمد رزق، وهاني رمزي، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وبيومي فؤاد، ونيللي كريم، وليلى علوي، وغادة عادل، وأحمد السعدني، وطارق عبد العزيز، ومحمود حافظ، ومي سليم، ونيرمين زعزع، وملك قورة، ونهى صالح، ودينا فؤاد، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمد العريف، وآية قاسم، وعمرو عبد الجليل.
 

 

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