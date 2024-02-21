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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية تكشف مفاجأة عن اللحوم المستزرعة .. فيديو

اللحوم
اللحوم

قالت منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية أن فكرة استزراع اللحوم تأتي لتلبية الطلب المتزايد على اللحوم عالميا وتتمثل في استزراع الخلايا الجذعية للمواشي ليتم نموها داخل المختبرات.

 وأضافت عزالدين في برنامج ٩٠ دقيقة الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين على قناة المحور أن سنغافورة تعد من أوائل الدول التي طرحت بالفعل في الأسواق لحوم مستزرعة سواء للماشية أو الدواجن, إلا أن تكلفة هذه اللحوم مرتفعة بسبب التكنولوجيا المرتفعة المستخدمة في إنتاج هذه اللحوم، مشيرة إلى أن سعر القطعة الواحدة يصل إلى ١٠ دولارات في السوبر ماركت. 

وكشفت عزالدين عن ما يعرف باستزراع الأرز في خلايا دهنية مستخلصة من الحيوانات حتى يتسنى إنتاج الأرز بالبروتين الحيواني.

البروتين الحيوانى اللحوم تكنولوجيا الأغذية سعر القطعة الواحدة خلايا دهنية

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