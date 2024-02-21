بسبب وسام أبوعلي.. كواليس خروج «كهربا» من قائمة الأهلي

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات الناقد الرياضي عبدالحكيم أبوعلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبدالجواد: وسام أبو علي السبب في عدم سفر كهربا، عبدالحكيم أبو علي يكشف كواليس مفاجأة عن خروج كهربا من قائمة الأهلي أمام ميدياما الغانا.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



«كولر» يجتمع بلاعبيه لاقتناص الثلاث نقاط

وواصل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق تدريباته صباح أمس، استعدادًا للقاء فريق ميدياما الغاني، وشارك الثلاثي بيرسي تاو ووسام أبو علي بجانب كوكا في التدريبات الجماعية للفريق، قبل السفر إلى غانا.

تدريب الأهلي

وأدى الأهلى مرانه الأخير قبل السفر صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، ويتضمن بعض الأمور الفنية بجانب مراجعة التكليفات للعناصر المرشحة لخوض المباراة، لاقتناص الثلاث نقاط، حيث يسبق المران محاضرة فنية للاعبين يشرح خلالها مارسيل كولر، المدير الفنى طريقة لعب ميدياما، والتعرف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لضمان التحضير الجيد للمباراة.