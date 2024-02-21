سوريا.. إصابات في انفجارات مجهولة ضد جماعات موالية لإيران

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وقوع إصابات في انفجارات "مجهولة" بموقع لجماعات موالية لإيران جنوب دير الزور.

وحسب بيان المرصد السوري، استهدفت تفجيرات “مجهولة” موقعَا أمنيَا لميليشيا موالية لإيران من الجنسية غير السورية جنوب مدينة دير الزور، مما أدى إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى العسكري بدير الزور، وسط معلومات عن وجود قتلى آخرين من جنسية غير سورية.

ووفقا للمعلومات فإن العناصر مكلفين بحماية السيارات العسكرية وتأمين الطريق البري الذي يصل مدينة دير الزور مع الميادين والبوكمال.

ودوت انفجارات في المنطقة الجنوبية لمدينة دير الزور، في 3 مواقع على الأقل تتمركز ضمنها الميليشيات الموالية لإيران في بادية دير الزور الجنوبية، تزامنا مع تحليق طائرات حربية مجهولة في سماء المنطقة.

بالتوازي مع الاستهداف، هرعت 3 سيارات إسعاف انطلقت من المستشفى العسكري بمدينة دير الزور نحو مواقع التفجيرات.

وجاء ذلك، بعد ساعات من استهداف الميليشيات لقاعدة معمل كونيكو للغاز شمال مدينة دير الزور، بطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات المدعومة من إيران.

