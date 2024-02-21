خلال ساعات.. قمر صناعي ضخم يهدد الكوكب.. ما القصة؟

من المنتظر خلال الساعات القليلة الماضية أن يدخل قمر اصطناعي الغلاف الجوي للأرض، ويبدأ في الإحتراق

و يهدد الكوكب بعد سقوطه



أثارت شبكة دولية تعنى بتتبع الأقمار الاصطناعية الجدل مؤكدة أنه من المتوقع أن يعود القمر إلى الأرض وذلك في الساعة 6:14 صباحا وذلك بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مع نافذة من عدم اليقين مدتها حوالي 15 ساعة.



وأشارت وكالة الفضاء الأوروبية: أن عودة القمر الاصطناعي إلى الغلاف الجوي يعد أمرا طبيعيا، ومن المستحيل معرفة بالضبط أين ومتى سيبدأ في العودة مرة آخرى إلى الغلاف الجوي ليبدأ في الاحتراق".

على الجانب الآخر لا يزال الوقت المحدد لعودة القمر الاصطناعي غير واضح وذلك بسبب عدم القدرة على التنبؤ بالنشاط الشمسي، والذي يمكن أن يبدأ في تغير كثافة الغلاف الجوي للأرض وكيفية سحبه للقمر الاصطناعي.