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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تتهم وزير الخارجية الإسرائيلي بالكذب

وزير الخارجية الأسرائيلي
وزير الخارجية الأسرائيلي

اتهم وزير خارجية البرازيل، نظيره الإسرائيلي بـ "الكذب" مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بسبب مقارنة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بين الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والهولوكوست.

وقال ماورو فييرا، الذي تستضيف بلاده اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين هذا الأسبوع، إن تصريحات يسرائيل كاتس "غير مقبولة في طبيعتها وكاذبة في مضمونها"، بالإضافة إلى أنها "مثيرة للجدل".

وأضاف أن وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا أن الرئيس لولا دا سيلفا لا يمكنه التراجع عن شيء قائم وهو الهجمات على غزة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أضاف فييرا، اليوم الأربعاء، أن بيانات الخارجية الإسرائيلية غير مقبولة شكلا وموضوعا، لافتًا إلى أن الاحتلال يحاول التغطية على هجماته ضد غزة.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية أُبلغت بأن البرازيل سترد وفق الأعراف الدبلوماسية.

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