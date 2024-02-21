عبقرية مصر القديمة.. إبداع فريد في تعامد الشمس على معبد الملك رمسيس

يشهد معبد رمسيس الثاني بمدينة أبو سمبل بأسوان، الخميس 22 فبراير ، ظاهرة فلكية نادرة تتابعها أنظار العالم، حيث تتعامد أشعة شروق الشمس على قدس أقداس المعبد.

تتجه أنظار العالم صباح يوم غدٍ 22 فبراير الجاري إلى معبد أبوسمبل جنوب مصر، لمتابعة ظاهرة نادرة جسدها القدماء المصريون على قدس أقداس معبد الملك رمسيس فى أسوان، وهى ظاهرة تعامد الشمس التى تتكرر مرتين كل عام.

إبداع فريد في تعامد الشمس على معبد الملك رمسيس

-تتعامد أشعة الشمس على قدس الأقداس بمعابد أبوسمبل مرتين كل عام 22 فبراير و22 أكتوبر. وتخترق أشعة الشمس الممر الأمامي لمدخل معبد رمسيس الثاني بطول 60 مترًا حتى تصل إلى قدس الأقداس.



- يتكون قدس الأقداس من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثانى جالسا وبجواره تمثال الإله رع حور أخته والإله آمون وتمثال رابع للإله بتاح. وتستغرق ظاهرة تعامد الشمس 20 دقيقة وقد تصل إلي 25 دقيقة فى ذلك اليوم.



- هناك روايتان لسبب تعامد الشمس، الأولى: هى أن المصريين القدماء صمموا المعبد بناء على حركة الفلك لتحديد بدء الموسم الزراعى وتخصيبه، والآخر لبدء موسم الحصاد، أما الرواية الثانية: هى أن هذين اليومين يتزامنان مع يوم مولد الملك رمسيس الثانى ويوم جلوسه على العرش.



- تعرض معبد أبو سمبل عقب بناء السد العالى للغرق نتيجة تراكم المياه خلف السد العالى وتكون بحيرة ناصر، ونقل المعبد عن طريق تفكيك أجزاء وتماثيل المعبد مع إعادة تركيبها فى موقعها الجديد.



- ظاهرة "تعامد الشمس" كانت تحدث يومى 21 أكتوبر و21 فبراير قبل عام 1964، إلا أنه بعد نقل معبد أبوسمبل بعد تقطيعه لإنقاذه من الغرق تحت مياه بحيرة السد العالى فى بداية الستينيات من موقعه القديم، الذى تم نحته داخل الجبل، إلى موقعة الحالى، أصبحت هذه الظاهرة تتكرر يومى 22 أكتوبر و22 فبراير.

- معابد أبو سمبل تم اكتشافها فى الأول من أغسطس عام 1817، عندما نجح المستكشف الإيطالى جيوفانى بيلونزى، فى العثور عليها ما بين رمال الجنوب.



- ظاهرة تعامد الشمس تم اكتشافها فى عام 1874، عندما رصدت المستكشفة "إميليا إدوارذ" والفريق المرافق لها، هذه الظاهرة وتسجيلها فى كتابها المنشور عام 1899 بعنوان "ألف ميل فوق النيل".



- تبقى المعجزة فى أن يومي تعامد الشمس مختاران ومحددان عمداً قبل عملية النحت، مع ما يستلزمه ذلك من معرفة تامة بأصول علم الفلك وحسابات كثيرة لتحديد زاوية الانحراف لمحور المعبد عن الشرق بجانب المعجزة فى المعمار بأن يكون المحور مستقيم لمسافة أكثر من ستين متراً ولا سيما أن المعبد منحوت فى الصخر.

-كان القدماء المصريون يعتقدون أن تعامد الشمس على وجه الملك هو علامة على رضى الآلهة. ويجذب هذا الحدث السياحي آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة.

جدير بالكر أن معبد رمسيس الثاني يُعدّ وجهة سياحية رائعة تستحق الزيارة لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة والتعرف على تاريخ مصر العريق.