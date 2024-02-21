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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نصائح للوقاية من تساقط الشعر في الشتاء

نصائح للوقاية من
نصائح للوقاية من تساقط الشعر فى الشتاء

تساقط الشعر في فصل الشتاء قد يكون مشكلة شائعة بسبب التغيرات في البيئة وظروف فصل الشتاء القاسية، وللحد من تساقط الشعر في هذا الوقت، يمكنك اتباع بعض النصائح التالية،وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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نصائح للوقاية من تساقط الشعر فى الشتاء

توفير الترطيب: يعتبر جفاف الشعر من أسباب تساقطه، استخدم منتجات ترطيب الشعر مثل الشامبو والبلسم المغذي للحفاظ على ترطيبه وتجنب الجفاف.

تجنب الماء الساخن: حاول تجنب استخدام الماء الساخن عند غسل شعرك، فقد يؤدي ذلك إلى تجفيف فروة الرأس وتضرر الشعر. استخدم الماء الفاتر بدلاً منه.

تجنب الأدوات الحرارية: قد تزيد الأدوات الحرارية مثل مجففات الشعر ومكواة الشعر من تلفه وتساقطه. حاول تجنب استخدامها بشكل متكرر واستخدم واقيات الحرارة إذا كنت بحاجة إلى استخدامها.

تناول غذاء متوازن: تأكد من تناول نظام غذائي متوازن يشمل الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الشعر. تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات مثل اللحوم والبقوليات والأسماك، وتناول الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين C وفيتامين E.

تجنب الإجهاد: يمكن أن يؤدي التوتر والإجهاد إلى تساقط الشعر. حاول الاسترخاء والتخلص من الضغوط اليومية من خلال ممارسة التأمل أو اليوجا أو النشاطات التي تساعدك على الاسترخاء.

الحفاظ على فروة الرأس نظيفة: حافظ على نظافة فروة الرأس بشكل منتظم لتجنب تراكم الزيوت والقشرة والشوائب. استخدم شامبو مناسب لنوع شعرك واحرص على شطفه جيدًا.

احمِ فروة رأسك من البرودة: في فصل الشتاء، يمكن أن يتعرض فروة الرأس للجفاف والبرودة. ارتدي قبعة أو غطاء لحماية فروة الرأس والشعر من العوامل الجوية القاسية.

استشر طبيب الأمراض الجلدية: إذا كنت تعاني من تساقط شعر شديد ومستمر، فمن المستحسن أن تستشير طبيب الأمراض الجلدية لتقييم حالتك وتوجيهك بالعلاج المناسب.

تذكر، يجب أن تتذكر أن تساقط الشعر في بعض الحالات قد يكون نتيجة لأسباب طبية مثل نقص فيتامينات أو مشاكل في الغدد الصماء أو التهابات فروة الرأس، لذا، إذا استمر تساقط الشعر بشكل ملحوظ ومزعج، يفضل أن تستشير طبيبك لتشخيص الحالة بشكل صحيح وتلقي العلاج المناسب.

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