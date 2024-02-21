مستشار بايدن: الكونجرس سبب سقوط أفدييفكا

ألقى مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان باللوم في انسحاب الجيش الأوكراني من مدينة أفدييفكا، على تقاعس الكونجرس بسبب عدم إقرار حزمة مساعدات جديدة لكييف.

وحسب “روسيا اليوم”، قال سوليفان: “لقد حدث هذا (سقوط أفدييفكا) لأن الأسلحة بدأت تنفد من أوكرانيا بسبب تقاعس الكونجرس. واضطرت القوات الأوكرانية إلى الانسحاب”.

وأضاف "كما قلت، لأنها لا تتلقى الدعم بالحجم والوتيرة التي تحتاجها، لم نحصل عليها (المساعدات) لأننا كنا ننتظر لأسابيع وأشهر للحصول على المساعدة التي نحتاجها".

وفي الوقت ذاته، أكد سوليفان أن البيت الأبيض لا يملك صندوق أموال مخصص لأوكرانيا، لذلك تنتظر الإدارة الأمريكية موافقة الكونجرس على مشروع قانون بشأن تمويل إضافي لمساعدة كييف.

وأضاف: "يتعين على المشرعين الوفاء بمسؤولياتهم الدستورية بسرعة، حتى يتمكن الرئيس جو بايدن من الموافقة على إرسال أسلحة صنعها عمال أمريكيون في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا".